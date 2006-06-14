«Спартак» не продал Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

«Спартак» отказался продавать нападающего Зе Луиша в «Порту».
По информации Maisfutebol, московский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов евро и хочет получить за игрока 10 миллионов.
«Могу сказать только, что «Спартак» получил предложение от представителя «Порту» по Зе Луишу и отклонил его.
Я не могу назвать сумму», – заявил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.
Ранее сообщалось, что «Порту» уже договорился с самим 28-летним форвардом о контракте.