«Спартак» не продал Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

отказался продавать нападающего Зе Луиша в «Порту».

По информации Maisfutebol, московский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов евро и хочет получить за игрока 10 миллионов.

«Могу сказать только, что «Спартак» получил предложение от представителя по Зе Луишу и отклонил его.

Я не могу назвать сумму», – заявил директор департамента по связям с общественностью красно-белых .

Ранее сообщалось, что уже договорился с самим 28-летним форвардом о контракте.