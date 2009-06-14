18-летний японец Кубо, из-за которого «Барселона» получила трансферный бан, перешел в «Реал»

совершил новый трансфер.

Команду пополнил 18-летний японец . В следующем сезоне он будет выступать за «Кастилью».

Ранее Кубо играл в системе «Барселоны». В том числе из-за его подписания «Барса» получила трансферный бан несколько лет назад, когда с 2009 по 2013 годы приобрела 10 иностранных молодых игроков до 18 лет, что является нарушением правил ФИФА. В 2014 году каталонский клуб был наказан 14-месячным запретом на трансферы.

Ожидалось, что футболист вернется в «Барсу», однако в каталонском клубе отказались от трансфера, сочтя требования игрока завышенными. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».