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18-летний японец Кубо, из-за которого «Барселона» получила трансферный бан, перешел в «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига трансферы Такефуса Кубо Футбол

«Реал» совершил новый трансфер.

Команду пополнил 18-летний японец Такефуса Кубо. В следующем сезоне он будет выступать за «Кастилью».

Ранее Кубо играл в системе «Барселоны». В том числе из-за его подписания «Барса» получила трансферный бан несколько лет назад, когда с 2009 по 2013 годы приобрела 10 иностранных молодых игроков до 18 лет, что является нарушением правил ФИФА. В 2014 году каталонский клуб был наказан 14-месячным запретом на трансферы.

Ожидалось, что футболист вернется в «Барсу», однако в каталонском клубе отказались от трансфера, сочтя требования игрока завышенными. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».

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