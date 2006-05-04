Месси – игрок недели в ЛЧ, Йович переходит в «Реал», Шестеркин и Кравцов в «Рейнджерс» и другие новости утра

1. Форвард «Барселоны» Лионель Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

2. «Реал» договорился о трансфере форварда «Айнтрахта» Луки Йовича за 60 млн евро, пишет As. Контракт будет рассчитан на 6 лет.

3. В стартовавшем 27-м туре РПЛ «Енисей» победил «Анжи», а «Рубин» выиграл у «Оренбурга», прервав серию из 8 матчей чемпионата без побед.

4. В плей-офф НХЛ гол Свечникова помог «Каролине» выбить «Айлендерс» из плей-офф со счетом 4-0. У «Харрикейнс» 4-й финал конференции за 17 сезонов, причем в остальных 13 они вообще в плей-офф не выходили. Редко, но метко – это про них.

5. Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, а болельщики «канониров» назвали его лучшим игроком сезона.

6. Казанский «Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале чемпионата России по волейболу и уступает в серии 0:2.

7. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, против Неймара открыто дело за удар фаната.

8. «Рейнджерс» объявили о переходах голкипера Игоря Шестеркина и нападающего Виталия Кравцова. Намечается новый самый русский клуб.

9. Российский форвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон. Он воспитанник «Краснодара».

10. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», а Криштиану Роналду забил 21-й гол и продолжает погоню за Фабио Куальяреллой в гонке бомбардиров серии А.

11. Серебряный призер ЧМ-2017, прыгун в высоту Данил Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов.

12. Голы российских форвардов Александра Овечкина, Максима Афиногенова и Валерия Каменского вошли в топ-5 в истории лиги по версии NHL Network.

13. В плей-офф НБА «Милуоки» набрал 123 очка в выездном матче с «Бостоном» и захватил лидерство в серии – 2-1.

14. Третий выпуск клубного канала Z+ выйдет на матче «Зенит» – ЦСКА. Игорь Порошин его подготовкой не занимается.

15. Новым тренером «Лейкерс», скорее всего, станет Тайрон Лю. Фил Джексон одобряет.

16. У Дениса Глушакова все сложно: адвокат его жены заявил, что футболист написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Адвокат самого хавбека сообщил, что запрет действует уже полгода.

Цитаты дня.

«Не хочу осуждать Лизу, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил». Алена Леонова о номере Туктамышевой с раздеванием.

Криштиану Роналду: «Есть люди, которые с дробовиком ждут промаха Криша с пенальти».