Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко сделал дубль в матче плей-офф чемпионата Чехии с «Теплице» (8:0).

23-летний форвард в этом сезоне забил 26 голов в чемпионате страны. Таким образом, он побил рекорд экс-форварда «Яблонеца» Давида Лафаты по количеству голов (25) за один сезон в чемпионате Чехии.

«Млада-Болеслав» закончил регулярный сезон на 7-м месте и играет в плей-офф за место в Лиге Европы.

Комличенко выступает в чемпионате Чехии с 2016 года, он является воспитанником «Краснодара».

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