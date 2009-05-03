Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, а также чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске спортсменом трех допинг-тестов, сообщает «Матч ТВ».
В августе прошлого года Лысенко был временно отстранен от соревнований и лишен нейтрального статуса за нарушение антидопинговых правил. В течение года он трижды пропустил допинг-контроль.
Спортсмен планировал обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение. Он также хотел сократить срок возможной дисквалификации с двух лет до года.
Лысенко представил IAAF документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящем от него обстоятельствам. Во время слушаний обнаружились расхождения между устными показаниями россиянина и письменными доказательствами.
Данная ситуация была расценена как попадающая под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». Дисквалификация спортсмена в таком случае может быть увеличена с двух до четырех лет.
Чтобы сократить срок возможных санкций, Лысенко предложили оказать содействие в расследовании и назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы. Вице-чемпион мира 2017 года согласился и назвал несколько фамилий. По информации «Матч ТВ», в числе названных два члена президиума ВФЛА.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжает расследования по делу Лысенко.
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