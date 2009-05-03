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    Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов

    Теги допинг сборная России прыжки в высоту ВФЛА WADA IAAF CAS Данил Лысенко Матч ТВ Легкая атлетика

    Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, а также чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске спортсменом трех допинг-тестов, сообщает «Матч ТВ».

    В августе прошлого года Лысенко был временно отстранен от соревнований и лишен нейтрального статуса за нарушение антидопинговых правил. В течение года он трижды пропустил допинг-контроль.

    Спортсмен планировал обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение. Он также хотел сократить срок возможной дисквалификации с двух лет до года.

    Лысенко представил IAAF документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящем от него обстоятельствам. Во время слушаний обнаружились расхождения между устными показаниями россиянина и письменными доказательствами.

    Данная ситуация была расценена как попадающая под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». Дисквалификация спортсмена в таком случае может быть увеличена с двух до четырех лет.

    Чтобы сократить срок возможных санкций, Лысенко предложили оказать содействие в расследовании и назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы. Вице-чемпион мира 2017 года согласился и назвал несколько фамилий. По информации «Матч ТВ», в числе названных два члена президиума ВФЛА.

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжает расследования по делу Лысенко.

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