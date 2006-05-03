Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции дисквалификации Неймар Федерация футбола Франции Килиан Мбаппе Футбол

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по поводу удаления нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти).

    20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на все турниры, в том числе и на лигу 1.

    Кроме того, дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда «ПСЖ» – Неймара.

    Мбаппе удалили на 118-й минуте финала Кубка Франции за удар шипами по колену да Сильвы

    Неймару грозит дисквалификация до 8 матчей за удар болельщика, Мбаппе – до 4 игр за удаление

    «ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться