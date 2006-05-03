Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по поводу удаления нападающего «Монако» в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти).

20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на все турниры, в том числе и на лигу 1.

Кроме того, дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда «ПСЖ» – Неймара.

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