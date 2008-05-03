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    Адвокат Глушакова: «Денис не обращался в ФСБ из мести. Запрет на выезд дочери поставили полгода назад, Дарья знала»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Дарья Глушакова Футбол

    Марина Дубровская, адвокат капитана «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировала информацию о том, что полузащитник потребовал не выпускать за пределы России его дочь, которая живет с женой игрока Дарьей. Стороны продолжают бракоразводный процесс.

    «Сергей Жорин что-то перепутал! Денис Глушаков в ФСБ перед майскими праздниками из мести не обращался. Запрет на выезд был поставлен через службу аэропорта около полугода назад, как только Дарья стала угрожать увезти девочек без согласия отца в Дубай со своим сожителем.

    О запрете Дарья прекрасно знала. Зачем повезла ребенка травмировать в аэропорт, мне совершенно непонятно. Вероятно, чтобы оправдать свой отдых без детей, сразу уехав за границу без дочери», – сказала адвокат.

    Адвокат Глушаковой: «Денис написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ»

     
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