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    Леонова о номере Туктамышевой с раздеванием: «Не хочу осуждать Лизу, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил»

    Теги сборная России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

    Российская фигуристка Алена Леонова рассказала об отношении к костюмам Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой для показательных номеров.

    - Выйдя замуж, фигуристка Анна Погорилая в 20 лет ушла из большого спорта. А вы как поступите в 28?

    - Я буду кататься дальше. В конце мая я отправляюсь на сборы, у меня уже поставлена короткая программа. Я буду интенсивно готовиться к новому сезону. Что касается Погорилой, то она так рано бросила спорт из-за старой травмы. Не смогла больше терпеть боль.

    - Не боитесь, что на фоне Трусовой, Щербаковой, Косторной, которые стабильно исполняют четверные прыжки, ваши шансы на медали сводятся почти к нулю?

    - Я рада за них, они молодцы. Да, ученицы Тутберидзе и год, и два наверняка будут среди лидеров. Но никто не знает, что будет через пять лет. Потом они сами станут взрослыми и начнут испытывать те же проблемы, что и остальные. А я катаюсь, потому что мне это нравится. Я получаю удовольствие от самого процесса.

    - Как вы справлялись со своим телом в тот момент, когда из девочки превращались в девушку?

    - Ой, это было очень тяжело. Я менялась в размерах. Очень хотела есть, а мне не разрешали. Я лопала, а меня ругали. Алла Пятова, мой тогдашний тренер, еле сдерживалась, чтобы не сорваться. Спасибо ей за все. Что дотерпела.

    - В этом сезоне многие фигуристки — Туктамышева, Медведева, Загитова — во время шоу скидывали с себя верхнюю одежду или выступали в весьма откровенных нарядах. Как вы к этому относитесь?

    - Не хочу осуждать Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально!

    У Медведевой розовый костюмчик все что нужно прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем, — сказала Леонова.

    У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом

    Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед

     
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