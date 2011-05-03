Леонова о номере Туктамышевой с раздеванием: «Не хочу осуждать Лизу, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил»

Российская фигуристка Алена Леонова рассказала об отношении к костюмам Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой для показательных номеров.

- Выйдя замуж, фигуристка Анна Погорилая в 20 лет ушла из большого спорта. А вы как поступите в 28?

- Я буду кататься дальше. В конце мая я отправляюсь на сборы, у меня уже поставлена короткая программа. Я буду интенсивно готовиться к новому сезону. Что касается Погорилой, то она так рано бросила спорт из-за старой травмы. Не смогла больше терпеть боль.

- Не боитесь, что на фоне Трусовой, Щербаковой, Косторной, которые стабильно исполняют четверные прыжки, ваши шансы на медали сводятся почти к нулю?

- Я рада за них, они молодцы. Да, ученицы Тутберидзе и год, и два наверняка будут среди лидеров. Но никто не знает, что будет через пять лет. Потом они сами станут взрослыми и начнут испытывать те же проблемы, что и остальные. А я катаюсь, потому что мне это нравится. Я получаю удовольствие от самого процесса.

- Как вы справлялись со своим телом в тот момент, когда из девочки превращались в девушку?

- Ой, это было очень тяжело. Я менялась в размерах. Очень хотела есть, а мне не разрешали. Я лопала, а меня ругали. Алла Пятова, мой тогдашний тренер, еле сдерживалась, чтобы не сорваться. Спасибо ей за все. Что дотерпела.

- В этом сезоне многие фигуристки — Туктамышева, Медведева, Загитова — во время шоу скидывали с себя верхнюю одежду или выступали в весьма откровенных нарядах. Как вы к этому относитесь?

- Не хочу осуждать Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально!

У Медведевой розовый костюмчик все что нужно прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем, — сказала Леонова.

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