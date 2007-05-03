Адвокат Глушаковой: «Денис написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ»

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, заявил о том, что футболист потребовал не выпускать свою старшую дочь Валерию за пределы РФ.

решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ.

Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!», – написал Жорин в твиттере, приложив фото уведомления об ограничении на выезд.

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