НХЛ. «Рейнджерс» подписали Шестеркина и Кравцова

объявили о переходах голкипера Игоря Шестеркина и нападающего .

С хоккеистами подписаны контракты новичков.

В прошедшем регулярном чемпионате 19-летний Кравцов провел 50 матчей за «Трактор» и набрал 21 (8+13) очко. «Рейнджерс» выбрали его под общим 9-м номером на драфте-2018.

23-летний Шестеркин провел в составе 28 матчей и одержал 24 победы. На его счету 10 шатаутов. В среднем он пропускал 1,11 шайбы и отражал 95,3% бросков. Он был выбран «Рейнджерс» на драфте-2014 под общим 118-м номером.