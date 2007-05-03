As: «Реал» договорился о трансфере Йовича за 60 млн евро. Контракт рассчитан на 6 лет

договорился о трансфере нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича, сообщает As.

Сумма трансфера 21-летнего серба составит 60 миллионов евро, из которых немецкий клуб получит 48 миллионов, еще 12 миллионов будут перечислены предыдущему клубу футболиста – «Бенфике».

Контракт форварда с мадридским клубом будет рассчитан на 6 лет.

Йович перешел в в 2017 году на правах аренды из «Бенфики», в апреле немецкий клуб выкупил трансфер и подписал с футболистом полноценный контракт.

В текущем сезоне бундеслиги он провел 29 матчей, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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