«Арсенал» шагнул к финалу ЛЕ, «Челси» не смог дожать «Айнтрахт», Хави заканчивает карьеру и другие новости утра

1. В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» (3:1), а «Челси», несмотря на игровое преимущество, не смог одолеть «Айнтрахт» (1:1).

2. Легенда «Барсы» Хави завершает игровую карьеру. Он не только круто играл, но и мыслил.

3. Другой легендарный испанец Икер Касильяс идет на поправку после инфаркта, но, скорее всего, на поле больше не вернется.

4. Кубок Стэнли. «Бостон» впервые в текущем плей-офф забил 4 гола Бобровскому и сравнял счет в серии с «Коламбусом» (2-2). Единственный гол «мундиров» на счету Панарина.

5. В первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу «Зенит» неожиданно проиграл «Кузбассу». Клуб из Татарстана уступил в игре финальной серии впервые с 2015 года.

6. В плей-офф НБА «Филадельфия» выиграла дома и вышла вперед в серии с «Торонто» (2-1).

7. Правительство Катара готово урезать финансирование «ПСЖ» из-за негативного имиджа и регулярных провалов в Лиге чемпионов.

8. Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры.

9. «Челси» представил новую форму, в презентации принял участие Эден Азар. Он остается?

10. Точно остается Александр Зинченко – украинец договорился с «Манчестер Сити» о новом контракте.

11. Жуткая неделя: генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж тоже перенес инфаркт.

12. Первая ракетка России Карен Хачанов проиграл Филиппу Кольшрайберу на турнире в Мюнхене – это поражение стало для него пятым подряд.

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«Тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это родной клуб». Панарин рассказал, где видит себя в КХЛ в случае локаута.

«В «Ювентусе» увидели, что я не шарлатан. Адаптация прошла идеально». Только Роналду умеет, говоря о своей скромности, 30 раз сказать «я».