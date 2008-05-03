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    «Арсенал» шагнул к финалу ЛЕ, «Челси» не смог дожать «Айнтрахт», Хави заканчивает карьеру и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» (3:1), а «Челси», несмотря на игровое преимущество, не смог одолеть «Айнтрахт» (1:1).

    2. Легенда «Барсы» Хави завершает игровую карьеру. Он не только круто играл, но и мыслил.

    3. Другой легендарный испанец Икер Касильяс идет на поправку после инфаркта, но, скорее всего, на поле больше не вернется.

    4. Кубок Стэнли. «Бостон» впервые в текущем плей-офф забил 4 гола Бобровскому и сравнял счет в серии с «Коламбусом» (2-2). Единственный гол «мундиров» на счету Панарина

    5. В первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу «Зенит» неожиданно проиграл «Кузбассу». Клуб из Татарстана уступил в игре финальной серии впервые с 2015 года.

    6. В плей-офф НБА «Филадельфия» выиграла дома и вышла вперед в серии с «Торонто» (2-1).

    7. Правительство Катара готово урезать финансирование «ПСЖ» из-за негативного имиджа и регулярных провалов в Лиге чемпионов.

    8. Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры.

    9. «Челси» представил новую форму, в презентации принял участие Эден Азар. Он остается?

    10. Точно остается Александр Зинченко – украинец договорился с «Манчестер Сити» о новом контракте.

    11. Жуткая неделя: генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж тоже перенес инфаркт.

    12. Первая ракетка России Карен Хачанов проиграл Филиппу Кольшрайберу на турнире в Мюнхене – это поражение стало для него пятым подряд.

    Цитаты дня

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