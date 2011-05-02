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    Олимпийская чемпионка Кейтлин Осмонд завершила карьеру

    Теги сборная Канады женское катание Кейтлин Осмонд Фигурное катание

    Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд приняла решение завершить карьеру.

    «Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать. Конечно, я заранее знала, что уйду, но когда сегодня прочитала официальное заявление Федерации фигурного катания Канады об этом, то подумала, что это звучит нереально. 

    Я с нетерпением жду того, что будет со мной в будущем. И очень хочу поделиться со всеми своими планами!» – написала Осмонд.

    23-летняя Осмонд – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряный призер Сочи-2014 в командных соревнованиях. Также у нее есть бронза Игр-2018 в личном турнире, а также золото и серебро чемпионатов мира (ЧМ-2017 и ЧМ-2018).

    После ЧМ-2018 Осмонд брала паузу в карьере, но в спорт так и не вернулась.

     
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