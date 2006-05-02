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    Криштиану Роналду: «В «Ювентусе» увидели, что я не шарлатан. Адаптация прошла идеально»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою адаптацию в итальянском клубе. 

    «Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб – стараюсь быть собой, а не кем-то другим. Мое отношение к делу всегда остается прежним.

    Ты должен быть скромным и помнить, что не можешь знать всего. Если ты умен, то улавливаешь все мелочи, которые делают тебя лучше как спортсмена.

    Я идеально адаптировался в «Юве». В клубе увидели, что я не шарлатан. Криштиану стал таким, какой есть, потому что следит за собой. Одно дело говорить, другое – делать. Вот почему я выиграл пять «Золотых мячей» и пять раз победил в Лиге чемпионов.

    Вижу ли я себя в качестве тренера после того, как закончу карьеру футболиста? Почему бы и нет?» – сказал Роналду.

    «Юве» стал заложником Роналду. Глобально Криш ничего не изменил ни в клубе, ни в серии А

     
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