Панарин о возвращении в СКА в случае локаута в НХЛ: «Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это родной клуб»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Спартака».

– Левый край сейчас освобождают под меня. Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее.

- Олег Валерьевич уже сказал, что место в команде под вас бережется, если грянет локаут.

– Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.

- Или это будет родной СКА?

– Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно, – сказал Панарин.

Напомним, Панарин встречается с Алисой, дочерью Олега Знарка.

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