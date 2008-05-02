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    Панарин о возвращении в СКА в случае локаута в НХЛ: «Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это родной клуб»

    Теги СКА Спартак Коламбус НХЛ Олег Знарок КХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Спартака». 

    – Левый край сейчас освобождают под меня. Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее.

    - Олег Валерьевич уже сказал, что место в команде под вас бережется, если грянет локаут.

    – Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.

    - Или это будет родной СКА?

    – Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно, – сказал Панарин.

    Напомним, Панарин встречается с Алисой, дочерью Олега Знарка. 

    Панарин о том, что Знарок упустил его роман с Алисой: «А нечего щелкать»

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