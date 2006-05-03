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    Зинченко договорился с «Ман Сити» о новом контракте

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Александр Зинченко Футбол

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг договоренности с клубом о новом контракте, сообщает Goal.com.

    В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

    Действующий контракт украинца рассчитан до лета 2020 года.

    Сообщается, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола готов отложить трансфер левого защитника, доверив в следующем сезоне эту позицию Зинченко.

    В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.  

     
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