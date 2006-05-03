Зинченко договорился с «Ман Сити» о новом контракте

Защитник Александр Зинченко достиг договоренности с клубом о новом контракте, сообщает Goal.com.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Действующий контракт украинца рассчитан до лета 2020 года.

Сообщается, что главный тренер «горожан» готов отложить трансфер левого защитника, доверив в следующем сезоне эту позицию Зинченко.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.