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    Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он станет тренером

    Теги Барселона Хави Ла Лига Сборная Испании по футболу высшая лига Катар Аль-Садд Футбол

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави объявил о решении завершить карьеру игрока по окончании текущего сезона.

    «Играть в футбол было честью для меня до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, и теперь я хотел бы закончить сезон на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением хочу увидеть, что ждет меня дальше как тренера.

    Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разрабатывали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии. Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле», – сказал Хави. 

    Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне», в составе которой провел 767 матчей. С 2015 года он играет за  катарский«Аль-Садд». С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.

    Вместе с «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
     
    В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.
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