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    Мюнхен (ATP). Хачанов проиграл Кольшрайберу, Баутиста-Агут вышел в 1/4 финала

    Теги результаты ATP BMW Open Теннис

    В четверг в Мюнхене стартует российский №1 Карен Хачанов, проигравший четыре своих последних матча.

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой, к сожалению, пока не работают в приложениях Sports.ru.

    BMW Open by FWU

    Мюнхен, Германия

    29 апреля – 5 мая 2019

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 586 140 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Филипп Кольшрайбер (Германия) Карен Хачанов (Россия)
    7:6|6:4
    Дата проведения
    2 мая, 15.00
    Онлайн матча

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Рудольф Меллекер (Германия)
    6:4|6:2
    Дата проведения
    2 мая, 13.30
    Онлайн матча

    Гидо Пелья (Аргентина) Таро Даниэль (Япония)
    6:1|6:7|6:3
    Дата проведения
    2 мая, 12.00
    Онлайн матча

    Денис Кудла (США) Маттео Берреттини (Италия)
    Дата проведения
    2 мая, 18.00
    Онлайн матча

    Кристиан Гарин (Чили) Диего Шварцман (Аргентина)
    6:1|7:5
    Дата проведения
    1 мая, 12.00
    Онлайн матча

    Александр Зверев (Германия) Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)
    7:5|6:1
    Дата проведения
    1 мая, 14.30
    Онлайн матча

    Марко Чеккинато (Италия) Мартин Клижан (Словакия)
    6:1|6:3
    Дата проведения
    1 мая, 16.00
    Онлайн матча

    Мартон Фучович (Венгрия) Тиаго Монтейра (Бразилия)
    6:7|6:4|6:3
    Дата проведения
    1 мая, 17.30
    Онлайн матча

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