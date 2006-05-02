Мюнхен (ATP). Хачанов проиграл Кольшрайберу, Баутиста-Агут вышел в 1/4 финала

В четверг в Мюнхене стартует российский №1 Карен Хачанов, проигравший четыре своих последних матча.

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BMW Open by FWU

Мюнхен, Германия



29 апреля – 5 мая 2019

ATP World Tour 250



Призовой фонд – 586 140 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

