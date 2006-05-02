Мюнхен (ATP). Хачанов проиграл Кольшрайберу, Баутиста-Агут вышел в 1/4 финала

В четверг в Мюнхене стартует российский №1 Карен Хачанов, проигравший четыре своих последних матча.
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BMW Open by FWU
Мюнхен, Германия
29 апреля – 5 мая 2019
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 586 140 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 2 мая, 15.00
- Дата проведения
- 2 мая, 13.30
- Дата проведения
- 2 мая, 12.00
- Дата проведения
- 2 мая, 18.00
- Дата проведения
- 1 мая, 12.00
- Дата проведения
- 1 мая, 14.30
- Дата проведения
- 1 мая, 16.00
- Дата проведения
- 1 мая, 17.30