Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Катар может сократить финансирование «ПСЖ» из-за негативного имиджа и неудач в ЛЧ

    Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес политика Футбол

    Правительство Катара недовольно деятельностью и имиджем «ПСЖ».

    По информации Le Parisien, в Катаре, который владеет парижским клубом через фонд Qatar Sports Investments, рассматривают вариант с сокращением финансирования «ПСЖ».

    Руководители недовольны безуспешной игрой «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания, а также имиджем, который сложился вокруг клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

    Катарцы рассчитывали, что «ПСЖ» получит признание благодаря их тратам и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.

    При этом клуб тратит огромные суммы на уплату налогов – больше всех итальянских, испанских и немецких клубов, вместе взятых, благодаря «ПСЖ» растет сумма телеконтракта. Руководители считают несправедливостью, что «ПСЖ» больше всех критикуют.

     
    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться