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    Жозе Моуринью: «Клопп ничего не выиграл в «Ливерпуле» за три года, но его поддерживают. Пеп подписал четырех защитников за одно лето»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    «Я бы с радостью пошел в клуб и проделал ту же работу, например, что проделали Юрген и Пеп. Если вы посмотрите на команду, которую выставил «Ливерпуль» против «Барселоны», сколько в ней было игроков, которых подписали при Клоппе?

    Когда Пеп был недоволен четырьмя защитниками, в то же лето он подписал еще четырех защитников, которые ему нравились. А когда «Сити» купил Клаудио Браво по просьбе Пепа, тот остался им недоволен и на следующий сезон купил Эдерсона.

    Юрген работает в «Ливерпуль» уже три с половиной года и не выиграл абсолютно ничего. При этом у него есть полная поддержка и все условия, чтобы двигаться вперед. В этом сезоне у них хорошие шансы на титул, но это будет его первый трофей.

    Поэтому я говорил, что до того, как устроюсь на новую работу, я не буду даже вести переговоры с клубом, если не буду знать, что я от них хочу и что они могут мне предложить в плане структуры и целей», – сказал Моуринью.

    Моуринью пересчитал трансферы Клоппа и Пепа, а еще сказал, что у тренеров отнимают власть

     
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