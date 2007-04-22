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    Александр Егоров: «Карасеву нужно было удалять Перейру в матче с «Зенитом»

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Карасев Краснодар Александр Егоров Маурисио Перейра Футбол

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейру в матче с «Зенитом» (2:3).

    «В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую желтую карточку Перейре и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч.

    Он арбитр элитной категории ФИФА, и удивления это вызывать не должно. Бывает, что эмоции ребят захлестнули – он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен», – сказал Егоров.

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