Александр Егоров: «Игра рукой Чорлуки – красная карточка. У Иванова «неуд» за матч «Локо» – «Зенит»

Глава департамента судейства РПЛ Александр Егоров оценил работу Сергея Иванова на матче «Локомотив» – (1:1).

– Момент с Чорлукой, когда Азмун прокидывал мимо него мяч, из разряда сложнейших. Вообще, это красная карточка.

Есть видео, где видно, как мяч сначала попадает в руку. Это красная карточка, но я понимаю и принимаю решение главного арбитра.

Мне неприятно было слышать слова руководителей ива» о качестве судейства.

– Были ли ключевые ошибки, повлиявшие на ход матчей?

– Исходя из оценок, «неуд» у за матч «Локо» – «Зенит». Но, на мой взгляд, он хорошо провел матч, он не мешал, команды его понимали, – сказал Егоров.

Семин о штрафном «Зенита»: «Согласен, мяч попал от живота в руку, но за что Чорлука получил карточку?»