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    Александр Егоров: «Игра рукой Чорлуки – красная карточка. У Иванова «неуд» за матч «Локо» – «Зенит»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Ведран Чорлука Александр Егоров Сергей Сергеевич Иванов Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

    Глава департамента судейства РПЛ Александр Егоров оценил работу Сергея Иванова на матче «Локомотив» – «Зенит» (1:1).

    – Момент с Чорлукой, когда Азмун прокидывал мимо него мяч, из разряда сложнейших. Вообще, это красная карточка.

    Есть видео, где видно, как мяч сначала попадает в руку. Это красная карточка, но я понимаю и принимаю решение главного арбитра.

    Мне неприятно было слышать слова руководителей «Локомотива» о качестве судейства.

    – Были ли ключевые ошибки, повлиявшие на ход матчей?

    – Исходя из оценок, «неуд» у Сергея Иванова за матч «Локо» – «Зенит». Но, на мой взгляд, он хорошо провел матч, он не мешал, команды его понимали, – сказал Егоров.

    Семин о штрафном «Зенита»: «Согласен, мяч попал от живота в руку, но за что Чорлука получил карточку?»

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