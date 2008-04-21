Магомед Оздоев: «Перейра сыграл неспортивно. Думал, нога сломалась, но кость выдержала»

Полузащитник Магомед Оздоев дал комментарий после матча РПЛ с (3:2).

– Как ваше здоровье?

– Да слава богу, все обошлось. Изначально думал, что нога сломалась на две части. Но кость выдержала.

– Вас валили несколько раз...

– Самый тяжелый был, когда Перейра пошел прямой ногой. Самое главное, что выиграли.

– Перейру стоило удалять после этого подката?

– Есть судейский комитет, который будет это смотреть. У меня никаких претензий к Карасеву нет.

Сегодня был очень важный матч и для нас, и для них. На поле была спортивная борьба, но конкретно Перейра сыграл в неспортивной борьбе.

– Из-за чего началась заварушка возле бровки, где вы находились в эпицентре событий?

– Я не мог сразу уйти с поля, потому что требовалось произвести некоторые замены правильно. Есть определенный лимит на легионеров, который надо учитывать.

Сначала показали, что вместо меня выходит Нобоа, но начальник команды подсказал резервному арбитру, что так нельзя и что вместо меня будет выходить другой игрок.

Из-за этого затягивалось время, а раньше этого я не мог просто взять и уйти с поля. Я ждал замены, – сказал Оздоев.