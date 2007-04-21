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    Семак о потасовке в матче с «Краснодаром»: «Скамейка соперника спровоцировала конфликт на ровном месте»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Краснодар Алексей Матюнин Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил ситуацию с потасовкой команд на боковой линии во втором тайме матча с «Краснодаром», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – С 74-й по 85-ю минуту ваша команда перестала играть. Что это было?

    – Не понял вопроса, повторите.

    – Команда перестала играть.

    – А кто играл?

    – Никто не играл, уникальный случай.

    – С остановками или о чем вы? Я не могу понять.

    – Да-да, с остановками.

    – Замена планируется, это вопрос к судейству. У нас лимит, мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони. Судья поднимает совсем другую замену. Это вопрос к резервному.

    Я ему десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит. Нам нужно было сначала убрать иностранца, чтоб выпустить россиянина, а потом выпустить нового иностранца. Одна замена, первая, уже была готова, вторая была вынужденная. Растерялся боковой арбитр, мы-то при чем, я не могу понять.

    По поводу травмы Оздоева – бывает, его пришлось заменить. Он ушел. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Из-за этого все началось. Эмоции, конечно, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и не понимал, как можно не сделать одну замену на вторую. Это вопрос не ко мне, – сказал Семак.

    Возглавлял бригаду арбитров Сергей Карасев, резервным был Алексей Матюнин.

    В матче «Краснодар» – «Зенит» произошла потасовка на бровке. Ари повздорил с Анюковым

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