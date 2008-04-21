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    «МЮ» разгромлен «Эвертоном» (0:4). У Сульшера 4 поражения в 5 последних матчах

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Эвертон премьер-лига Англия Футбол

    «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Эвертону» в матче 35-го тура чемпионата Англии (0:4).

    Команда Оле-Гуннара Сульшера потерпела четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах. В восьми последних матчах у «МЮ» шесть поражений при двух победах. 

    «Юнайтед» с 64 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, может увеличиться до пяти очков, если «Арсенал» (66 очков) сегодня обыграет «Кристал Пэлас».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Эвертон – Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0, 2:0)
    Дата проведения
    21 апреля, 15.30, «Гудисон Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Ришарлисон, 2:0 – 28 Сигурдссон, 3:0 – 56 Динь, 4:0 – 64 Уолкотт.
    ЭвертонПикфорд, Динь (Джагелка, 85), Коулмэн, Зума, Кин, Бернард, Гуйе (Маккарти, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 51), Кэлверт-Льюин.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг, 46), Фред (Мактомини, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Перейра, 77).
    Предупреждения:
    Гуйе (23), Мактомини (68).

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