«МЮ» разгромлен «Эвертоном» (0:4). У Сульшера 4 поражения в 5 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Эвертону» в матче 35-го тура чемпионата Англии (0:4).
Команда Оле-Гуннара Сульшера потерпела четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах. В восьми последних матчах у «МЮ» шесть поражений при двух победах.
«Юнайтед» с 64 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, может увеличиться до пяти очков, если «Арсенал» (66 очков) сегодня обыграет «Кристал Пэлас».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 апреля, 15.30, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 13 Ришарлисон, 2:0 – 28 Сигурдссон, 3:0 – 56 Динь, 4:0 – 64 Уолкотт.
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Эвертон –
Пикфорд, Динь (Джагелка, 85), Коулмэн, Зума, Кин, Бернард, Гуйе (Маккарти, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 51), Кэлверт-Льюин.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг, 46), Фред (Мактомини, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Перейра, 77).