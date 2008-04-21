«МЮ» разгромлен «Эвертоном» (0:4). У Сульшера 4 поражения в 5 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Эвертону» в матче 35-го тура чемпионата Англии (0:4).

Команда Оле-Гуннара Сульшера потерпела четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах. В восьми последних матчах у «МЮ» шесть поражений при двух победах.

«Юнайтед» с 64 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, может увеличиться до пяти очков, если «Арсенал» (66 очков) сегодня обыграет «Кристал Пэлас».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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