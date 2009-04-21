НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Бостон», «Клипперс» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф .

«Бостон» попытается одержать 4-ю победу в серии с «Индианой». «Клипперс» примет на своей площадке «Голден Стэйт» (1-2).

НБА

Первый раунд

В серии впереди «Бостон» – 3-0

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1

В серии впереди «Торонто» – 2-1

В серии впереди «Портленд» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.