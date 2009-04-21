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    НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Бостон», «Клипперс» – «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Индиана Клипперс Орландо Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.

    «Бостон» попытается  одержать 4-ю победу в серии с «Индианой». «Клипперс» примет на своей площадке «Голден Стэйт» (1-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Индиана – Бостон
    Дата проведения
    21 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Бостон» – 3-0

    Клипперс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    21 апреля, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1

    Орландо – Торонто
    Дата проведения
    22 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Торонто» – 2-1

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Портленд» – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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