НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Бостон», «Клипперс» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Бостон» попытается одержать 4-ю победу в серии с «Индианой». «Клипперс» примет на своей площадке «Голден Стэйт» (1-2).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
В серии впереди «Бостон» – 3-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.30, «Staples Center»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «Amway Center»
В серии впереди «Торонто» – 2-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
В серии впереди «Портленд» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.