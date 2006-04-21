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    Монте-Карло (ATP). Финал. Фоньини играет за первый «Мастерс», Лайович – за первый титул

    Теги результаты ATP Фабио Фоньини Rolex Monte-Carlo Masters Душан Лайович Теннис

    В финале Монте-Карло впервые в истории турнира в статусе «Мастерса» (с 1990-го) сыграют два теннисиста, никогда ранее до этой стадии не доходившие. Фабио Фоньини поборется за свой девятый титул ATP, а Душан Лайович – за первый. На уровне основного тура они никогда не встречались. Начало матча – не ранее 15:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

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    Rolex Monte-Carlo Masters

    Монте-Карло, Монако

    14 – 21 апреля 2019

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 207 405 евро

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Фабио Фоньини (Италия) Душан Лайович (Сербия)
    4:2
    Дата проведения
    21 апреля, 15.45
    Онлайн матча

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