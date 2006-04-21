Монте-Карло (ATP). Финал. Фоньини играет за первый «Мастерс», Лайович – за первый титул

В финале Монте-Карло впервые в истории турнира в статусе «Мастерса» (с 1990-го) сыграют два теннисиста, никогда ранее до этой стадии не доходившие. Фабио Фоньини поборется за свой девятый титул ATP, а Душан Лайович – за первый. На уровне основного тура они никогда не встречались. Начало матча – не ранее 15:30 по Москве.

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Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако



14 – 21 апреля 2019

ATP World Tour Masters 1000



Призовой фонд – 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Финал