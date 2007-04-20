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    Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Барселона» принимает «Реал Сосьедад»

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    В 33-м туре примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» принимает «Реал Сосьедад», а «Реал» – «Атлетик».

    Чемпионат Испании

    33-й тур

    Сельта – Жирона
    Дата проведения
    20 апреля, 14.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    СельтаБланко, Оласа, Араухо, Мальо, Кабраль, Лоботка, Буфаль, Йокушлу, Будебуз, Аспас, Макси Гомес.
    ЖиронаБуну, Рауль Гарсия, Алькала, Эспиноса, Порро, Порту, Алеиш Гарсия, Понс, Дуглас Луис, Робертс, Стуани.

     

    Эйбар – Атлетико
    Дата проведения
    20 апреля, 17.15, «Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Райо Вальекано – Уэска
    Дата проведения
    20 апреля, 19.30, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    20 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Эспаньол
    Дата проведения
    21 апреля, 13.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Севилья
    Дата проведения
    21 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Атлетик
    Дата проведения
    21 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Леганес
    Дата проведения
    21 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Валенсия
    Дата проведения
    21 апреля, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Вальядолид 2:2 (2:1, 0:1)
    Дата проведения
    19 апреля, 22.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Гвидетти, 2:0 – 24 Хони Родригес, 2:1 – 38 Хоакин Фернандес, 2:2 – 76, пенальти Унал.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Эли, Марипан, Марин, Инуи (Ролан, 59), Ману Гарсия, Пина, Хони Родригес, Кальери, Гвидетти (Вакасо, 74).
    ВальядолидЙоэль, Антоньито, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Рубио, 21), Хоакин Фернандес, Фернандес (Мичел, 31), Плано, Унал, Серхи Гвардиола.
    Предупреждения:
    Кальери (54), Марин (63), Хоакин Фернандес (69), Калеро (73), Мичел (80), Гвидетти (81), Антоньито (82), Унал (85).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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