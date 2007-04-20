Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Барселона» принимает «Реал Сосьедад»

В 33-м туре примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Эйбаром», принимает «Реал Сосьедад», а «Реал» – «Атлетик».

Чемпионат Испании

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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