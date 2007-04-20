Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Барселона» принимает «Реал Сосьедад»

В 33-м туре примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» принимает «Реал Сосьедад», а «Реал» – «Атлетик».
Чемпионат Испании
33-й тур
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.00, «Балайдос»
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Сельта –
Бланко, Оласа, Араухо, Мальо, Кабраль, Лоботка, Буфаль, Йокушлу, Будебуз, Аспас, Макси Гомес.
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Жирона –
Буну, Рауль Гарсия, Алькала, Эспиноса, Порро, Порту, Алеиш Гарсия, Понс, Дуглас Луис, Робертс, Стуани.
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.15, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 21 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 4 Гвидетти, 2:0 – 24 Хони Родригес, 2:1 – 38 Хоакин Фернандес, 2:2 – 76, пенальти Унал.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Эли, Марипан, Марин, Инуи (Ролан, 59), Ману Гарсия, Пина, Хони Родригес, Кальери, Гвидетти (Вакасо, 74).
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Вальядолид –
Йоэль, Антоньито, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Рубио, 21), Хоакин Фернандес, Фернандес (Мичел, 31), Плано, Унал, Серхи Гвардиола.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.