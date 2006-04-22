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    Гулиев забил первый гол за «Спартак» в РПЛ

    Теги Спартак премьер-лига Россия видео Енисей Аяз Гулиев Футбол

    «Спартак» победил «Енисей» (2:0) в рамках 24-го тура чемпионата России. 

    Полузащитник Аяз Гулиев увеличил преимущество хозяев на 83-й минуте встречи с передачи форварда Луиса Адриано.

    22-летний россиянин забил первый гол за «Спартак» в РПЛ. 

    Напомним, Гулиев вернулся к тренировкам с первой командой 17 апреля. Ранее футболист был оштрафован на 5 миллионов рублей и отправен в дубль из-за ДТП с участием гражданина США

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

    Sports.ru ведет текстовую трансляцию этого матча

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