Гулиев забил первый гол за «Спартак» в РПЛ

победил «Енисей» (2:0) в рамках 24-го тура чемпионата России.

Полузащитник Аяз Гулиев увеличил преимущество хозяев на 83-й минуте встречи с передачи форварда .

22-летний россиянин забил первый гол за в РПЛ.

Напомним, Гулиев вернулся к тренировкам с первой командой 17 апреля. Ранее футболист был оштрафован на 5 миллионов рублей и отправен в дубль из-за ДТП с участием гражданина США.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию этого матча.