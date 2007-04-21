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    «Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Кардиффом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

    Команда тренера Юргена Клоппа установила рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге – 88.

    Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09. Тогда мерсисайдская команда набрала 86 очков.

    Английская премьер-лига была учреждена в 1992 году, сейчас идет 27-й сезон. В 14 из 26 предыдущих сезонов «Ливерпулю» хватило бы 88 очков для чемпионства.

    «Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0) и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе

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