«Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛ

одержал выездную победу над «Кардиффом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Команда тренера установила рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге – 88.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09. Тогда мерсисайдская команда набрала 86 очков.

Английская премьер-лига была учреждена в 1992 году, сейчас идет 27-й сезон. В 14 из 26 предыдущих сезонов «Ливерпулю» хватило бы 88 очков для чемпионства.

«Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0) и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе