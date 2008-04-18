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    Гулиев о нападении на американца: «Сделал, потом подумал. До сих пор не понимаю, как так так можно было»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выступил с заявление по ситуации с нападением на гражданина США.

    - Ты вернулся к тренировкам с первой командой. Можно поставить точку в этой истории. Каким уроком это для тебя станет?

    – Да, точку мы поставили. После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом. Обо всем поговорили. Все подробности рассказывать смысла нет, уже все обсудили.

    Единственное, что я могу сказать: на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился ни один раз.

    Правда, очень стыдно. Само собой, я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня и уже в быту. Обычно это было на поле, а тут – в быту.

    Это называется – сделал, потом подумал. Потом уже сидел и понимал: ну, как можно было  так сделать. До сих пор хожу и не могу понять, как так так можно было.

    Еще раз говорю, что очень стыдно. Это поступок, который навсегда останется, будет мне уроком.

    Уже не первый и не второй раз мне говорят – и я это знаю – со сдержанностью у тебя все не так хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал, пытаюсь с этим бороться.

    Такая ситуация случилась. Думаю, уже наконец у меня получится сдерживаться и не повторять ситуации, которые так могут повлиять на общественность и на меня, на семью и всех, кто рядом, – сказал Гулиев.

    10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

    После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

    «Спартак» оштрафовал 22-летнего хавбека на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Вчера Гулиева вернули в первую команду.

    Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

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