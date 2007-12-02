«Ахмат» и «Енисей» сыграли на морозе, у Роналду уже 10 голов в серии А, 17-летняя россиянка выиграла на Кубке мира по прыжкам с трамплина и другие новости утра

1. Календарь РПЛ трещит по швам, ведь никто не знал, что в декабре будет холодно. Матч «Оренбург» – «Крылья» перенесли. А «Енисей» и «Ахмат» сыграли в Красноярске для 1859 зрителей. На стадио был и корреспондент Sports.ru Головин.

2. 17-летняя россиянка Лидия Яковлева победила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина👏👏👏👏👏

3. «Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в премьер-лиге. На зависть соседям. «МЮ» отстал от лидера уже на 16 очков, хотя в матче с «Саутгемптоном» отыгрался с 0:2.

4. В итальянской серии А «Ювентус» разгромил «Фиорентину». Роналду – первый за 61 год новичок серии А, забивший за «бьянконери» 10 голов в 14 стартовых турах.

5. В испанской примере «Реал» победил «Валенсию», «Эспаньол» крупно проиграл «Хетафе».

6. Российская ассоциация спортивных комментаторов назвала Тарасову лучшей женщиной-комментатором года. Губерниев отмечен за работу на Олимпиаде. Среди мужчин комментатором года стал Розанов. Стогниенко отмечен за работу на ЧМ-2018.

7. В НХЛ Кучеров набрал 3 очка в победном матче с «Флоридой» и разделил 3-е место в гонке бомбардиров. Радулов принес «Далласу» победу над «Ванкувером» эффектным голом в концовке. Нюландер подписал новый 6-летний контракт с «Торонто» на 42 млн долларов. Все результаты дня – здесь.

8. В КХЛ ЦСКА победил «Спартак», «Авангард» проиграл «Магнитке», «Салават» уступил «Адмиралу» по буллитам.

9. В НБА «Детройт» нанес поражение «Голден Стэйт», несмотря на возвращение Стефена Карри в строй. Все результаты дня – здесь.

10. Российский «Факел» проиграл итальянскому «Трентино» и не вышел в финал чемпионата мира по волейболу среди клубов.

11. Денис Спицов занял 3-е место в индивидуальной гонке на 15 км на Кубке мира. Победил норвежец Рете, Большунов – 19-й.

12. Сегодня выйдет новый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте. Король ночи – это Бран Старк или какой-нибудь биатлонный врач?

Цитаты.

Андрей Семенов о матче с «Енисеем»: «Это позорище всего российского футбола. Мы в раздевалке чуть сознание не потеряли»

Рахимов об игре в Красноярске: «Как можно так мерить температуру? Здесь бараны, что ли? Или вы самые умные?!»

Спортдиректор РПЛ про матчи в мороз: «Календарь составлялся тогда, когда везде было тепло» ¯\_(ツ)_/¯