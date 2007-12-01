Семенов о матче с «Енисеем»: «Это позорище всего российского футбола. Мы в раздевалке чуть сознание не потеряли»

Защитник Андрей Семенов поделился мнением о ничьей с «Енисеем» (1:1).

Игра проходила при температуре минус 14 на начало матча.

– У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!

– Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сказал, что в перерыве игроки жаловались на окоченевшие ноги…

– Ох… Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь.

Да. Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь.

– Но матч все-таки решили проводить….

– Не знаю, как они там намерили минус 14… Наш градусник показывал минус 16, минус 17. А у них такое вот получилось…Правда, нет слов. Это просто позорище российского футбола.

– Где нужно было проводить этот матч?

– Мы же видим все прогноз погоды. Считаю, такие встречи нужно проводить на нейтральных полях. Все же прекрасно понимают, какие погодные условия сейчас установились в Красноярске. Можно сыграть, например, в Москве. У меня до сих пор все пальцы синие. Это очень больно…

– Никто не сломался, травму не получил по такой погоде?

– Сейчас тяжело сказать, – сказал Семенов.

«Енисей» и «Ахмат» правда играют в футбол. Перед матчем намерили разрешенные минус 13,9