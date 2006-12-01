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    Спортдиректор РПЛ про матчи в мороз: «Календарь составлялся тогда, когда везде было тепло»

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Енисей Оренбург календарь Виктор Пышкин Футбол

    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин поделился мыслями о календаре.

    Сегодня из-за низкой температуры не состоялся матч «Оренбург» – «Крылья Советов», была близка к переносу и игра «Енисея» с «Ахматом» (1:1), которая прошла при температуре минус 14 на начало матча.

    – В понедельник или вторник определим, когда пройдет эта встреча. Что касается отмены матча сегодня, то температура в Оренбурге опустилась ниже минус 15 градусов.

    Решение принято судьей и представителями клубов в соответствии с регламентом РПЛ. Оба клуба выбыли из Кубка России, поэтому будем искать свободные даты.

    – Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря?

    – А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча «Енисей» – «Ахмат» сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

    – Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?

    – Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

    – Понятно, что зона не южная…

    – По факту непонятно. Ну и что? В Оренбурге предыдущий матч играли. Сколько было? Минус 10. В Москве сейчас сколько градусов? В минус 12 проводили матч Лиги Европы. Кто знал, что погода будет такая? Вы знали?

    – За несколько месяцев никто не знал.

    – Ну вот. Когда мне скажут, когда надо календарь составлять, где какая погода в конкретный день будет, тогда другое дело. Прогнозы – это не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту – минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.

    Если там будет указано, что играть нельзя при температуре ниже минус 10 градусов, значит, тогда и не будем играть. Просто принимали такой регламент, и утверждал его исполком РФС, поэтому матч в Красноярске состоялся. А в Оренбурге – нет, потому что там минус 16-17 градусов, – сказал Пышкин.

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