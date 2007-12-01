17-летняя россиянка Лидия Яковлева победила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Российская прыгунья с трамплина Лидия Яковлева одержала победу на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Для 17-летней россиянки эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

Ранее среди россиянок одержать победу на Кубке мира удавалось только Ирине Аввакумовой (Чайковский, 2014 год).

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

HS98

1. Лидия Яковлева (Россия) – 273,9 очка (95,0 м + 96,0 м)

2. Марен Лундбю (Норвегия) – 269,0 (101,5 + 88,5)

3. Эма Клинец (Словения) – 265,9 (94,5 + 98,5)

4. Катарина Альтхаус (Германия) – 262,2 (93,0 + 97,5)

5. Юлиане Зайфарт Сутер (Германия) – 256,8 (97,5 + 92,0)

6. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 251,4 (93,0 + 94,0)

7. Ника Крижнар (Словения) – 251,0 (94,0 + 92,0)

8. Юка Сето (Япония) – 250,9 (96,5 + 93,5)...

16. Софья Тихонова (Россия) – 237,5 (94,5 + 87,5)...

23. Александра Кустова (Россия) – 224,3 (87,0 + 87,5)