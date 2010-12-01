Рахимов об игре в Красноярске: «Как можно так мерить температуру? Здесь бараны, что ли? Или вы самые умные?!»

Главный тренер Рашид Рахимов после матча с «Енисеем» (1:1) прокомментировал решение провести игру, несмотря на погодные условия.

Игра проходила при температуре минус 14 градусов на начало матча.

– Я просто не понимаю, как можно так мерить температуру? Сначала говорят – 13,9. О, супер, отлично... Чего вы окружили этот термометр, встали возле него, дышите на него? Отойдите от него? Отошли – через пять минут уже 14,6! И все – больше решили не замерять...Это что такое вообще? Тут что бараны, что ли? Или вы самые умные?! Везде по городу минус 16, минус 19. А у вас здесь на поле – минус 13.

– У нас подогрев может действовать.

– Он, может быть, и действует. Но ты же не ползаешь по траве, где минус 13, как вы говорите. Ты бегаешь и дышишь. А матч нужно было срочно провести, чтобы его не переносить. Но мы кому делаем хуже? 22 игрокам? Завтра они подхватят воспаление легких – и что? Чего мы добились?

– Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча с сказал, что нужно возвращаться на систему «весна-осень».

– Он прав. У нас в Питере есть крытый стадион, где можно играть круглый год. Но в других регионах нужно тоже тогда строить такие стадионы, раз мы перешли на «осень-весна». Иначе мы ничего не сделаем против природы.

А так получается, нас загоняют на поле, а мы дышим... Поэтому я и сказал их спортивному директору: «Ты что делаешь? Выйди на поле, надень трусы и подштанники и постой так...». Нет, это был не футбол, а лотерея, – заявил Рахимов.

Я смотрел футбол в минус 17. Не поверите, но жить можно