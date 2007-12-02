«Флорида» – «Тампа». Кучеров набрал 3 очка и разделил 3-е место в гонке бомбардиров

Форвард Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ) и был признан его третьей звездой.

Всего нападающий провел на льду 20 минут 18 секунд (3:58 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блок-шотом. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Также получил малый штраф.

На счету Кучерова стало 38 (11+27) очков в 27 матчах сезона. Он разделил 3-е место в гонке бомбардиров с Митчем Марнером из «Торонто».

Лидируют Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон из «Колорадо», набравшие 43 и 41 очко соответственно.