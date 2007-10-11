Мамаев должен выплатить «Краснодару» 30 млн евро в случае расторжения контракта

Полузащитник Павел Мамаев должен будет выплатить «Краснодару» значительную сумму в случае расторжения контракта из-за нарушений дисциплины.

«По контракту Павел должен будет выплатить клубу 30 миллионов евро (более 2,3 миллиарда рублей – прим. Sports.ru), если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий. Именно это «Краснодар» сейчас и пытается сделать», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Краснодар» сообщил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым из-за систематических нарушений дисциплины, а позже направил в РФС соответствующее заявление.

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