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    Мамаев должен выплатить «Краснодару» 30 млн евро в случае расторжения контракта

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник Павел Мамаев должен будет выплатить «Краснодару» значительную сумму в случае расторжения контракта из-за нарушений дисциплины.

    «По контракту Павел должен будет выплатить клубу 30 миллионов евро (более 2,3 миллиарда рублей – прим. Sports.ru), если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий. Именно это «Краснодар» сейчас и пытается сделать», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Ранее «Краснодар» сообщил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым из-за систематических нарушений дисциплины, а позже направил в РФС соответствующее заявление.

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