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    «Коммерсант»: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, задержанные и отправленные в изолятор временного содержания, подозреваются Главным следственным управлением ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает «Коммерсант».

    Максимальная санкция по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

    Данная статья, в отличие от инкриминировавшихся ранее футболистам побоев, является арестной.

    Кокорин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

    Предполагается, что в четверг следствие обратится с соответствующими ходатайствами в Тверской райсуд. Будет следствие настаивать на помещении спортсменов в СИЗО или на домашнем аресте, пока не известно.

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