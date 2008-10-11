Статус других фигурантов драк с участием Кокорина и Мамаева будет определен позже

Вопрос о том, в каком качестве будут проходить по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева другие фигуранты произошедших в Москве драк, пока не решен.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, процессуальный статус прочих участников потасовок будет определен позднее.
Напомним, что в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком участвовала целая группа лиц, в том числе полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и младший брат нападающего Кирилл.
Обоим футболистам уже присвоен статус подозреваемых, заведено уголовное дело. Кокорин и Мамаев находятся в изоляторе временного содержания, в четверг суд выберет меру пресечения.
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