Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Статус других фигурантов драк с участием Кокорина и Мамаева будет определен позже

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Вопрос о том, в каком качестве будут проходить по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева другие фигуранты произошедших в Москве драк, пока не решен.

    Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, процессуальный статус прочих участников потасовок будет определен позднее.

    Напомним, что в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком участвовала целая группа лиц, в том числе полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и младший брат нападающего Кирилл.

    Обоим футболистам уже присвоен статус подозреваемых, заведено уголовное дело. Кокорин и Мамаев находятся в изоляторе временного содержания, в четверг суд выберет меру пресечения.

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Кто такой младший брат Кокорина, который дал пощечину чиновнику и бил водителя?

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться