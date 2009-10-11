Сегодня у Кокорина и Мамаева очные ставки с потерпевшими. Завтра следствие обратится в суд по поводу меры пресечения

Официальный представитель МВД РФ по Москве Юрий Титов рассказал о ситуации с форвардом Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве.

«В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет – прим. Sports.ru).

Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», – сказал Титов.

Кокорина и Мамаева ждут очные ставки с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, ведущей «Первого канала» Ольгой Ушаковой и ее водителем Виталием Соловчуком, уточняет телеграм-канал 112.

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