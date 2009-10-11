Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сегодня у Кокорина и Мамаева очные ставки с потерпевшими. Завтра следствие обратится в суд по поводу меры пресечения

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Официальный представитель МВД РФ по Москве Юрий Титов рассказал о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве.

    «В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет – прим. Sports.ru).

    Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», – сказал Титов.

    Кокорина и Мамаева ждут очные ставки с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, ведущей «Первого канала» Ольгой Ушаковой и ее водителем Виталием Соловчуком, уточняет телеграм-канал 112.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться