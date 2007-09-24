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    «Чемпионат»: «Локомотив» не будет увольнять Семина

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в ближайшее время не покинет свой пост, утверждает «Чемпионат».

    Руководство московского клуба не намерено менять тренера и принимать непродуманные решения.

    Ранее о возможной отставке Семина и перевода его на почетную должность сообщил журналист Василий Конов.

    В восьми стартовых матчах сезона РПЛ железнодорожники одержали всего две победы. Команда Юрия Семина занимает 11-ю позицию с 9 очками.

    Серия «Локомотива» без побед во всех турнирах составляет четыре матча (три поражения с общим счетом 4:10, одна ничья).

    Василий Конов: «Локомотив» может заменить Семина с предложением ему почетного поста»

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