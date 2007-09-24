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    В Грозном бюджетников и студентов вынуждают ходить на матчи «Ахмата»

    Теги премьер-лига Россия Ахмат политика Футбол

    Руководство Чечни принуждает местных жителей ходить на матчи «Ахмата», сообщает издание «Кавказский узел».

    На матче с «Оренбургом» (1:1) были как работники бюджетных организаций, так и студенты, которым угрожают проблемами с экзаменами и зачетами.

    «Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди.

    [22 сентября] как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

    «Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой.

    Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», – рассказал студент Расул.

    Ранее жителей города принуждали ходить и на другие домашние матчи «Ахмата» – с «Рубином» и «Уфой», утверждает издание.

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