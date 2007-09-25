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    Чеченский боец Халиев: «Конор, советую тебе быстрее раскаяться и извиниться за твои слова о Чечне и Кавказе»

    Теги Рамзан Кадыров Конор МакГрегор Хусейн Халиев Ахмат Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WFCA в легком весе Хусейн Халиев обратился к Конору МакГрегору.

    «Конор, ты очень большой мастер болтовни. Я убедился в этом в очередной раз, посмотрев пресс-конференцию [c Хабибом].

    Я понимаю, что твоя болтовня проходит в Ирландии, в Америке или еще где-то. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно было подумать, что можно говорить, а что нельзя болтать. Тебе придется ответить за свои слова в клетке или за ее пределами. Мы не прощаем, когда задевают честь семьи или человека.

    Поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь большие приключения», – сказал Халиев.

    Вероятно, причиной такого обращения стали слова Конора о Рамзане Кадырове во время пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке. В частности, МакГрегор назвал Кадырова диктатором и безумным человеком.

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