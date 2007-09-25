НХЛ. Выставочные матчи. Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Вегас», «Торонто» проиграл «Монреалю»

НХЛ
Выставочные матчи
Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
1:0 – 24 Фогарти (Маклауд, Пионк)
1:1 – 25 Палмиери (Холл)
2:1 – 30 Геттинджер (Пионк)
3:1 – 41 Крайдер (Зибанежад, ДеАнджело), ГБ
3:2 – 47 Хишир (Палмиери, Ватанен)
3:3 – 50 Холл (Палмиери, Хишир)
4:3 – 64 Леттиери (Хэйс, Мазанец)
Защитник «Девилс» Егор Яковлев (19:48, «+1») – 1 хит, 1 блок-шот и 3 потери шайбы.
Из россиян «Рейнджерс» играл только Павел Бучневич (18:57, «-3») – 2 броска, 2 перехвата, 1 потеря.
Филадельфия – Бостон – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)
0:1 – 5 Чехларик (Стемпняк, Гржельчик)
0:2 – 10 Карло (Стемпняк, Чехларик)
0:3 – 33 Вагнер (Лаузон), ГМ
0:4 – 43 Стемпняк
1:4 – 49 Уис (Раффль), ГМ
2:4 – 51 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек), ГБ
3:4 – 52 Конекны (Жиру, Хагг)
Защитник «Флайерс» Иван Проворов (19:56, «0») отметился 6 бросками и 2 хитами. Форвард Михаил Воробьев (16:39) набрал «-2» и допустил 1 потерю.
Торонто – Монреаль – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
0:1 – 11 Лехконен (Котканиеми)
0:2 – 13 Улле (Лернуа, Армия)
1:2 – 21 Капанен (Маринчин)
1:3 – 25 Улле (Армия, Шапю)
1:4 – 26 Юдон (Валиев, Ниеми)
1:5 – 35 Лехконен (Пека)
Защитник «Канадиенс» Ринат Валиев (18:46, «0») – 2 броска и 2 хита, форвард Никита Щербак (15:27, «0») – 2 броска, 2 хита и 2 перехвата.
Защитники «Лифс» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов не играли.
Даллас – Миннесота – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
1:0 – 10 Хинтц (Клингберг, Линделль)
1:1 – 13 Рид (Фолиньо)
2:1 – 22 Линделль (Хэнли, Гурьянов), ГБ
3:1 – 24 Бенн
3:2 – 35 Эрикссон Эк (Гринуэй, Фер), ГБ
3:3 – 45 Ро, ГБ
4:3 – 52 Бенн (Радулов, Хинтц)
5:3 – 54 Комо
У «Старс» на лед выходили 4 россиянина. Вратарь Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.
Форвард Валерий Ничушкин (13:27, «0») отметился 2 перехватами и 1 блок-шотом, Денис Гурьянов (13:11, «0») – 2 бросками и 1 хитом, Александр Радулов (18:54, «+2») – 4 бросками, 2 блок-шотами и 2 перехватами.
Калгари – Виннипег – 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)
1:0 – 7 Вялимяки (Мангиапане, Райан)
2:0 – 9 Ломберг (Джиордано, Куини)
2:1 – 20 Нику (Чиарот, Гриффит)
2:2 – 22 Элерс (Моррисси, Труба), ГБ
2:3 – 36 Нику (Танев, Лаури)
2:4 – 44 Суэсс (Труба, Липон)
3:4 – 55 Джиордано (Дюбе, Броди)
4:4 – 56 Климчак
4:5 – 61 Элерс
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов (16:41, «-1») – 2 минуты штрафа, 1 хит, 1 блок-шот, 1 перехват.
Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 15 Тоффоли (Клиффорд, Амадио)
1:1 – 22 Ганье (Стечер)
2:1 – 26 Тоффоли (Амадио, Пирсон)
3:1 – 44 Копитар (Иафалло, Браун)
4:1 – 44 Фанюф (Льюис, Томпсон)
Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин («-1») нанес 2 броска. Форвард «Кингс» Илья Ковальчук («-1») – 1 бросок.
Анахайм – Аризона – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
1:0 – 2 Роуни (Шустр, Бландиси)
1:1 – 4 Паник (Фашинг, Мерфи), ГБ
2:1 – 31 Стил (Махура)
3:1 – 39 Фаулер (Кольяно, Шервуд)
3:2 – 50 Перлини (Голигоски, Строум), ГБ
4:2 – 58 Комтуа (Лундстрем)
Защитник «Койотис» Илья Любушкин (20:59, «-1») – 2 хита, 1 бросок, 1 потеря.
Вегас – Колорадо – 3:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 – 2 Комфер (Каут, Грэйвс)
0:2 – 11 Содерберг (Керфут, Жирар)
1:2 – 31 Пачиоретти (Так, Макнэбб)
1:3 – 33 Дрис (Альт, О’Коннор)
1:4 – 45 Космачак (Грир, Тонинато)
2:4 – 46 Бишофф (Хаула, Хант)
3:4 – 51 Хант (Смит, Так)
3:5 – 59 Каменев
Из россиян системы «Эвеланш» играли форвард Владислав Каменев (14:36, «+1») – 3 броска и 3 перехвата и защитник Сергей Бойков (20:39, «-2») – 4 хита.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.