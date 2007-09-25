НХЛ. Выставочные матчи. Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Вегас», «Торонто» проиграл «Монреалю»

НХЛ

Выставочные матчи

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

1:0 – 24 Фогарти (Маклауд, Пионк)

1:1 – 25 Палмиери (Холл)

2:1 – 30 Геттинджер (Пионк)

3:1 – 41 Крайдер (Зибанежад, ДеАнджело), ГБ

3:2 – 47 Хишир (Палмиери, Ватанен)

3:3 – 50 Холл (Палмиери, Хишир)

4:3 – 64 Леттиери (Хэйс, Мазанец)

Защитник «Девилс» Егор Яковлев (19:48, «+1») – 1 хит, 1 блок-шот и 3 потери шайбы.

Из россиян «Рейнджерс» играл только Павел Бучневич (18:57, «-3») – 2 броска, 2 перехвата, 1 потеря.

Филадельфия – Бостон – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

0:1 – 5 Чехларик (Стемпняк, Гржельчик)

0:2 – 10 Карло (Стемпняк, Чехларик)

0:3 – 33 Вагнер (Лаузон), ГМ

0:4 – 43 Стемпняк

1:4 – 49 Уис (Раффль), ГМ

2:4 – 51 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек), ГБ

3:4 – 52 Конекны (Жиру, Хагг)

Защитник «Флайерс» Иван Проворов (19:56, «0») отметился 6 бросками и 2 хитами. Форвард Михаил Воробьев (16:39) набрал «-2» и допустил 1 потерю.

Торонто – Монреаль – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

0:1 – 11 Лехконен (Котканиеми)

0:2 – 13 Улле (Лернуа, Армия)

1:2 – 21 Капанен (Маринчин)

1:3 – 25 Улле (Армия, Шапю)

1:4 – 26 Юдон (Валиев, Ниеми)

1:5 – 35 Лехконен (Пека)

Защитник «Канадиенс» Ринат Валиев (18:46, «0») – 2 броска и 2 хита, форвард Никита Щербак (15:27, «0») – 2 броска, 2 хита и 2 перехвата.

Защитники «Лифс» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов не играли.

Даллас – Миннесота – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

1:0 – 10 Хинтц (Клингберг, Линделль)

1:1 – 13 Рид (Фолиньо)

2:1 – 22 Линделль (Хэнли, Гурьянов), ГБ

3:1 – 24 Бенн

3:2 – 35 Эрикссон Эк (Гринуэй, Фер), ГБ

3:3 – 45 Ро, ГБ

4:3 – 52 Бенн (Радулов, Хинтц)

5:3 – 54 Комо

У «Старс» на лед выходили 4 россиянина. Вратарь Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.

Форвард Валерий Ничушкин (13:27, «0») отметился 2 перехватами и 1 блок-шотом, Денис Гурьянов (13:11, «0») – 2 бросками и 1 хитом, Александр Радулов (18:54, «+2») – 4 бросками, 2 блок-шотами и 2 перехватами.

Калгари – Виннипег – 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

1:0 – 7 Вялимяки (Мангиапане, Райан)

2:0 – 9 Ломберг (Джиордано, Куини)

2:1 – 20 Нику (Чиарот, Гриффит)

2:2 – 22 Элерс (Моррисси, Труба), ГБ

2:3 – 36 Нику (Танев, Лаури)

2:4 – 44 Суэсс (Труба, Липон)

3:4 – 55 Джиордано (Дюбе, Броди)

4:4 – 56 Климчак

4:5 – 61 Элерс

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов (16:41, «-1») – 2 минуты штрафа, 1 хит, 1 блок-шот, 1 перехват.

Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 15 Тоффоли (Клиффорд, Амадио)

1:1 – 22 Ганье (Стечер)

2:1 – 26 Тоффоли (Амадио, Пирсон)

3:1 – 44 Копитар (Иафалло, Браун)

4:1 – 44 Фанюф (Льюис, Томпсон)

Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин («-1») нанес 2 броска. Форвард «Кингс» Илья Ковальчук («-1») – 1 бросок.

Анахайм – Аризона – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

1:0 – 2 Роуни (Шустр, Бландиси)

1:1 – 4 Паник (Фашинг, Мерфи), ГБ

2:1 – 31 Стил (Махура)

3:1 – 39 Фаулер (Кольяно, Шервуд)

3:2 – 50 Перлини (Голигоски, Строум), ГБ

4:2 – 58 Комтуа (Лундстрем)

Защитник «Койотис» Илья Любушкин (20:59, «-1») – 2 хита, 1 бросок, 1 потеря.

Вегас – Колорадо – 3:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 2 Комфер (Каут, Грэйвс)

0:2 – 11 Содерберг (Керфут, Жирар)

1:2 – 31 Пачиоретти (Так, Макнэбб)

1:3 – 33 Дрис (Альт, О’Коннор)

1:4 – 45 Космачак (Грир, Тонинато)

2:4 – 46 Бишофф (Хаула, Хант)

3:4 – 51 Хант (Смит, Так)

3:5 – 59 Каменев

Из россиян системы «Эвеланш» играли форвард Владислав Каменев (14:36, «+1») – 3 броска и 3 перехвата и защитник Сергей Бойков (20:39, «-2») – 4 хита.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.