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    Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Ранее сообщалось, что он может получить российское гражданство

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная Парагвая по футболу сборная Алжира по футболу Лоренсо Мельгарехо Софьян Ханни Футбол

    Два игрока «Спартака» получили вызов в свои национальные сборные.

    Это полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Софьян Ханни. Мельгарехо вызван в сборную Парагвая, Ханни – в сборную Алжира.

    Ранее сообщалось, что Мельгарехо может получить российское гражданство. На его счету всего 2 товарищеских матча за сборную Парагвая в 2012-2013 годах.

    Парагвайцы проведут тренировочный сбор с 8 по 16 октября в рамках подготовки к Кубку Америки-2019.

    Что касается Ханни, его Алжир 12 октября сыграет с Бенином в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций дома, а 16 октября – в гостях.

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