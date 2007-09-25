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    🏆🔥Модрич признан лучшим игроком года ФИФА

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    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА.

    Хорват опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    В прошлом сезоне 33-летний хавбек в составе «Реала» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

    На ЧМ-2018 сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала турнира, а сам он был признан лучшим игроком турнира.

    В конце августа УЕФА также назвал его лучшим футболистом сезона-2017/18.

    Фото: кадр из трансляции FIFATV, официальный твиттер сборной Хорватии

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