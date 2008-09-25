«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на 2-е место в РПЛ

В заключительном матче 8-го тура премьер-лиги «Краснодар» на выезде разгромил «Крылья Советов» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 69 Ари, 0:2 – 71 Ари, 0:3 – 81 Сулейманов.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Самарджич, Надсон, Рохель (Молло, 77), Чичерин, Антон, Башкиров, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Канунников (Корниленко, 66).
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Краснодар –
Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий (Мамаев, 65), Газинский, Каборе, Куэва (Рамирес, 65), Вандерсон (Сулейманов, 75), Ари, Классон.