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    «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на 2-е место в РПЛ

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    В заключительном матче 8-го тура премьер-лиги «Краснодар» на выезде разгромил «Крылья Советов» (3:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Крылья Советов – Краснодар 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    24 сентября, 18.30, «Самара-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 69 Ари, 0:2 – 71 Ари, 0:3 – 81 Сулейманов.
    Крылья СоветовРыжиков, Самарджич, Надсон, Рохель (Молло, 77), Чичерин, Антон, Башкиров, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Канунников (Корниленко, 66).
    КраснодарКрицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий (Мамаев, 65), Газинский, Каборе, Куэва (Рамирес, 65), Вандерсон (Сулейманов, 75), Ари, Классон.
    Предупреждения:
    Газинский (10), Спайич (24), Рохель (30), Мияйлович (32), Ткачук (36).

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