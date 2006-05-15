Игнашевич возвращается в сборную, «Зенит» ведет переговоры с Семаком, Россия обыграла словаков на ЧМ и другие новости утра

1. Сергея Игнашевича вернули в сборную. Все дело в возможной травме Камболова.

2. «Зенит» запустил сериал про назначение Семака. Список кандидатов на пост главного тренера сократили до трех человек, двое из которых, возможно, не в курсе, что происходит. Семак подтверждает переговоры, но опровергает, что он уже обо всем договорился. В «Уфе» советуют не спешить. Кстати, если тренерский трансфер состоится, нынешний клуб Семака может получить около млн евро.

3. Прежний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини нашел себе новую работу за день. Теперь он в сборной Италии. Официально.

4. Массимо Каррера заявил, что «Спартак» не привык побеждать, поэтому и не отстоял чемпионство. Тренер ушел от обсуждения темы Глушакова и Комбарова. Совет директоров клуба в понедельник решил не менять главного тренера. А вот со специалистом по физподготовке расстанутся.

5. «ПСЖ» объявил о назначении Томаса Тухеля. Немец попробует сделать из парижан нормальную команду.

6. Хоккейная сборная России обыграла словаков 4:0, но потеряла Мамина, у которого, возможно, серьезные проблемы с плечом. У Капризова ушиб. В 1/4 финала команда Воробьева точно не попадет на США. Сегодня играем со Швецией за первое место в группе.

7. «Вегас» сравнял счет в серии с «Виннипегом» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (1-1, 3:1 во втором матче). Вратарь «рыцарей» Флери продолжает свою погоню за легендами НХЛ.

8. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» (119:106) в первом матче финала Запада в НБА, несмотря на 41 очко Хардена.

9. Неймар, Коутиньо и Фирмино вошли в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018. Ждем!

10. Судья Артем Чистяков хочет доказать, что он ненамеренно ошибся, показав карточку форварду «Краснодара» Федору Смолову в матче с «Арсеналом». Ради этого Чистяков приехал в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи.

11. Аравийский судья Аль-Мирдаси, который должен был работать на ЧМ-2018, дисквалифицирован за попытку организовать договорной матч. Хотел расписать финал Кубка страны.

12. ЦСКА давно нужен забивной форвард. В Италии пишут, что клуб думает о Марио Балотелли.

13. Fancy Bears сообщили, что шведская спортивная конфедерация скрывает информацию о положительных допинг-пробах своих спортсменов.

14. Роналду очень хочет, чтобы от него отстали налоговики. Даже готов заплатить 30 млн евро.

15. Группа депутатов Верховной рады предложила запретить показ ЧМ-2018 на Украине.