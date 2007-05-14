El Confidencial: Роналду готов выплатить 30 млн евро налоговым органам Испании

Форвард Криштиану Роналду намерен договориться с испанскими налоговыми органами.

По информации El Confidencial, Роналду готов признать вину по четырем пунктам обвинения и выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Если представителям футболиста удастся договориться, то Роналду получит наказание в виде лишения свободы до двух лет. Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не приведет к тюремному заключению.

Напомним, Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро.