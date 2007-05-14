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    El Confidencial: Роналду готов выплатить 30 млн евро налоговым органам Испании

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания происшествия Футбол

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен договориться с испанскими налоговыми органами.  

    По информации El Confidencial, Роналду готов признать вину по четырем пунктам обвинения и выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

    Если представителям футболиста удастся договориться, то Роналду получит наказание в виде лишения свободы до двух лет. Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не приведет к тюремному заключению.

    Напомним, Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро.

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